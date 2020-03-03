В национальных парках Азербайджана сегодня «День открытых дверей»

Общество 3 марта 2020 09:32 (UTC+04:00)
В национальных парках Азербайджана сегодня «День открытых дверей»

БАКУ /Trend/ - В связи со Всемирным днем дикой природы сегодня в национальных парках Азербайджана объявлен «День открытых дверей», сообщает во вторник Trend со ссылкой на пресс-службу министерства экологии и природных ресурсов.

Этот день отмечается с 3 марта 2013 года. Цель заключается в привлечении внимания общества к вопросам защиты дикой флоры и фауны, информировании в этой сфере.

В числе важных работ, проводимых в Азербайджане в сфере охраны дикой природы, создание сети особо охраняемых природных территорий.

В настоящее время в Азербайджане существуют десять национальных парков, охватывающих 893 тысячи гектаров территорий, более 34 государственных заповедников, расположенных на 10,31 процента территории страны.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)

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