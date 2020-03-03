В Азербайджане утверждены меры по предотвращению гендерного дисбаланса между новорожденными

Общество 3 марта 2020 12:00 (UTC+04:00)
В Азербайджане утверждены меры по предотвращению гендерного дисбаланса между новорожденными

БАКУ /Trend/ - Распоряжением Кабмина Азербайджана утвержден «План мер на 2020-2025 гг. в области предотвращения выбора пола детей до их рождения», сообщает во вторник Trend со ссылкой на министерство труда и социальной защиты населения.

План мер предусматривает проведение исследования среди населения по ситуации в этой области, подготовку предложений по совершенствованию законодательства в сферах обеспечения гендерного равенства и репродуктивного здоровья.

В документе отражены такие меры, как усиление контроля над применением «Списка социальных указаний относительно искусственного прерывания беременности», осуществление просветительских мер для предотвращения случаев уклонения девушек от образовательного процесса, повышение поддержки женского предпринимательства, стимулирование предпринимательской деятельности и самозанятости среди женщин, увеличение числа курсов для них по наиболее востребованным на рынке труда профессиям и специальностям.

Среди мер, предусматриваемых Планом, также усиление контроля над деятельностью дошкольных учреждений, увеличение их числа, а также расширение возможностей матерей-одиночек и многодетных матерей по использованию этих учреждений.

Также документ предусматривает проведение просветительской работы по вопросу вреда абортов для репродуктивного здоровья и о влиянии гендерного дисбаланса между новорожденными на демографическую структуру населения.

В документе также отражены вопросы пропаганды семейных ценностей и традиций среди населения, в частности среди молодежи, расширения просветительской работы в этой сфере.

Главными целями Плана мер являются предотвращение случаев выбора пола детей до их рождения, устранение в семьях стереотипов по этому поводу.

(Текст: Кямаля Сеидова)

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Россия запретила въезд карабахским сепаратистам
Россия запретила въезд карабахским сепаратистам
Азербайджан способен выдержать даже самые критические цены на нефть
Азербайджан способен выдержать даже самые критические цены на нефть
Норвежец уже 10 лет производит в Азербайджане &quot;зеленую&quot; энергию (ФОТО)
Норвежец уже 10 лет производит в Азербайджане "зеленую" энергию (ФОТО)
Loading Bars
Лента новостей
Россия запретила въезд карабахским сепаратистам Нагорно-карабахский конфликт 13:37
В Государственном нефтяном фонде Азербайджана новое назначение Экономика 13:24
Обнародована число зарегистрированных в Турции китайских компаний Турция 13:24
Актуальные проблемы автострахования Экономика 13:23
Азербайджан способен выдержать даже самые критические цены на нефть Финансы 13:23
В Баку состоялась церемония награждения "Фотограф года" (ФОТО) Социум 13:13
Норвежец уже 10 лет производит в Азербайджане "зеленую" энергию (ФОТО) Экономика 13:12
AZAL предпринимает неотложные меры в борьбе с распространением коронавируса (ФОТО/ВИДЕО) Общество 13:10
В Бакинском инженерном университете проведены работы по дезинфекции (ФОТО) Общество 13:08
Минфин огласил сроки предстоящей консультации МВФ с правительством Азербайджана по статье IV Финансы 13:05
Некоторые виды топлива и керосина освобождены от таможенных пошлин – Кабмин Энергетика 13:01
Агентство по развитию МСБ Азербайджана будет сотрудничать с Коллегией адвокатов (ФОТО) Экономика 12:59
Chrome остается самым популярным браузером в Азербайджане ИКТ 12:53
Facebook продолжает лидировать по популярности среди пользователей Азербайджана ИКТ 12:50
Президент Европейского банка реконструкции и развития посетит Узбекистан Бизнес 12:46
В Туркменистане определен подрядчик для возведения здания НИИ сейсмостроительства Строительство 12:34
Министр обороны Азербайджана посетил командный пункт управления учениями (ФОТО/ВИДЕО) Политика 12:28
Распространение коронавируса в мире не отразилось на потоке туристов в Ичеришехер Общество 12:27
Турция будет сотрудничать с Азербайджаном в сфере реализации фундука Турция 12:18
ООН проводит масштабную гуманитарную операцию на западе Йемена Россия 12:16
Какой транспорт был наиболее популярным для посещения Турции в январе 2020 года? Турция 12:16
Перенесены экзамены в Каспийском морском пароходстве Общество 12:14
Газоснабжающая компания Казахстана привлечет услуги по прокладке трубопроводов Тендеры 12:14
27-28 февраля 2020 года в Ertegun House Оксфордского университета Великобритании проходил Коллоквиум по археологии средневекового города Барда (Азербайджан) (ФОТО) Политика 12:12
Узбекистан планирует увеличить поставки фруктов и овощей в Россию Бизнес 12:09
Оперативный штаб при Кабмине Азербайджана распространил сообщение Общество 12:06
Коронавирус менее стойкий в сравнении с другими вирусами – Центр дезинфекции Баку Общество 12:04
В Азербайджане утверждены меры по предотвращению гендерного дисбаланса между новорожденными Общество 12:00
Узбекистан начал реализацию госпрограммы по стратегии действий в Год науки Финансы 12:00
У папы римского не нашли коронавирус Европа 11:56
В Казахстане ведутся работы по поиску золото-полиметаллических месторождений Бизнес 11:56
Компания Arar Petrol расширит зону разведки нефти и газа в Турции Турция 11:51
Хасан Роухани пригласил Путина на саммит астанинской тройки в Иране Политика 11:50
В Азербайджане на 100 новорожденных девочек приходятся 114 мальчиков Общество 11:45
ВОЗ высоко оценивает превентивные меры Грузии в связи с коронавирусом Грузия 11:41
РЖД сокращает тарифы на перевозку угля к погранстанциям с Казахстаном Транспорт 11:32
Турецкая клиника закупит оборудование Турция 11:25
Выделены дополнительные средства на сторительство логистического центра в Турции Турция 11:24
Изменения в составе руководства СК "Meqa Sığorta" Экономика 11:24
Отложен приемный экзамен в спецшколу Погранслужбы Азербайджана Общество 11:23
Турция в январе увеличила экспорт в страны D-8 Турция 11:20
В Азербайджане ожидается повышение спроса на иностранные инвестиции Финансы 11:18
Правительство Грузии выделяет средства на борьбу с коронавирусом Финансы 11:18
Президент Ильхам Алиев поздравил болгарского коллегу Политика 11:16
В Баку прошла торжественная церемония награждения Azerbaijan Design Award (ФОТО) Социум 11:10
Американская компания увеличила дебит газа на одной из скважин в Узбекистане Энергетика 11:07
Турция в январе сократила товарооборот с Казахстаном Турция 11:07
Армения продлила ограничения на границе с Ираном Армения 11:05
Азербайджанская нефть подорожала Энергетика 11:02
Отложены турниры АФФА - оперативный штаб Общество 10:57
В Азербайджане планируется увеличить производство табака Бизнес 10:55
На линии соприкосновения войск Азербайджана и Армении пройдет очередной мониторинг Нагорно-карабахский конфликт 10:37
Российская авиакомпания запускает новый рейс из Татарстана в Ташкент Транспорт 10:37
Постпред США при ОБСЕ сделал заявление по карабахскому конфликту Нагорно-карабахский конфликт 10:34
Власти Греции и руководство ЕС оценят ситуацию с мигрантами на границе Европа 10:22
Нефтяной госконцерн Туркменистана приобретет оборудование ИКТ 10:22
Газовый госконцерн Туркменистана закупит электрооборудование Тендеры 10:18
Потенциал Азербайджана в альтернативной энергетике довольно высок - эксперт Экономика 10:18
Россия вновь лидирует по закупкам природного газа в Узбекистане Энергетика 10:13
"Од чершенбеси": традиции и ритуалы в преддверии праздника Новруз Интересное 10:12
В России не выявили новых случаев заболевания коронавирусом Россия 10:04
Назначен зампредседателя нефтяного госконцерна Туркменистана Энергетика 09:57
В ВОЗ заявили о снижении числа новых случаев коронавируса в Китае Другие страны 09:57
Золото в Азербайджане подешевело Финансы 09:54
Курс маната по отношению к мировым валютам на 3 марта Финансы 09:52
В Роттердаме открылся офис спортклуба «Карабах» (ФОТО) Общество 09:50
В школах Азербайджана отложены выпускные экзамены Общество 09:48
В ходе учений азербайджанской армии проведена передислокация боевой авиации (ФОТО/ВИДЕО) Политика 09:44
Россия заявила о готовности поставлять лекарства и оборудование для борьбы с коронавирусом в Иране Россия 09:37
ВС Армении 24 раза нарушили режим прекращения огня Нагорно-карабахский конфликт 09:35
В национальных парках Азербайджана сегодня «День открытых дверей» Общество 09:32
Власти Японии будут проводить анализы на коронавирус за счет госбюджета Другие страны 09:21
В Баку выросли цены на аренду квартир Экономика 09:12
Член Конгресса США выступил с заявлением по Ходжалинскому геноциду Политика 09:09
В США три выбывших из предвыборной гонки демократа поддержали кампанию Байдена США 08:55
Во время разгона митинга в Бишкеке пострадали 18 милиционеров Кыргызстан 08:38
Премьер Британии напомнил, как надо мыть руки Европа 08:25
Глава ЕЦБ оценила влияние эпидемии коронавируса на экономику Экономика 08:04
Почти столетняя китаянка поборола коронавирус Другие страны 07:40
Первый заразившийся коронавирусом в Мексике выписался из больницы Другие страны 07:19
Азербайжанский газ значительно снизит зависимость Италии от других экспортеров – норвежская компания Энергетика 07:00
В Южной Корее число жертв коронавируса достигло 28 человек Другие страны 06:14
Цена нефти Brent растет на 7,1% (Обновлено) Энергетика 05:45
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обратился с призывом к России и Ирану по Сирии Турция 05:44
В Японии считают, что КНДР провела запуск баллистических ракет малой дальности Другие страны 05:15
В Китае число жертв коронавируса выросло до 2943 человек Другие страны 04:58
Трамп заявил, что пройдет регулярный медосмотр в течение трех месяцев США 04:33
В Марокко зафиксировали первый случай заражения новым коронавирусом Другие страны 04:11
Джонсон назвал высокой вероятность распространения коронавируса в Великобритании Европа 03:53
Пенс заявил, что лекарства от коронавируса могут быть готовы в США к лету США 03:07
Эрдоган обсудил с Меркель распределение ответственности за беженцев Турция 02:47
Нетаньяху назвал исход выборов "огромной победой" для Израиля и поблагодарил сторонников Израиль 02:29
На востоке Кубы грузовик въехал в толпу людей Другие страны 02:05
Один турецкий военный погиб, еще один ранен при артиллерийском обстреле в Идлибе Турция 01:37
Случаи заражения коронавирусом вне Китая зафиксировали в 64 странах В мире 01:29
В Латвии зафиксировали первый случай заболевания новым коронавирусом Другие страны 01:13
Экзитпол: "Ликуд" Нетаньяху побеждает на парламентских выборах Израиль 00:59
Четыре человека стали жертвами коронавируса в иранском Восточном Азербайджане Общество 00:42
В штате Вашингтон число умерших из-за заражения коронавирусом возросло до пяти США 00:31
Зариф поблагодарил ВОЗ за помощь в борьбе с коронавирусом Политика 00:23
Все новости