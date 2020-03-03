В Бакинской Высшей Школе Нефти повторно проведены дезинфекционные мероприятия (ФОТО)

БАКУ/Trend - В Бакинской Высшей Школе Нефти (БВШН) продолжается осуществление мер по предотвращению риска заражения персонала, студентов и гостей школы коронавирусом (COVID-19).

В соответствии с решением Кабинета Министров была повышена эффективность проведения соответствующих профилактических мер в БВШН.

Так, сотрудниками компании ЗАО «Экол Инженерные Услуги» были повторно проведены дезинфекционные работы в административном здании, учебном корпусе и студенческом общежитии школы.

Соответствующим структурным подразделениям БВШН было поручено продолжать осуществление лечебно-профилактических и дезинфекционных мероприятий.

Кроме того, как и во всех учебных заведениях, учебный процесс в Бакинской Высшей Школе Нефти был временно приостановлен с 3 по 9 марта 2020 года.