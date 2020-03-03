В Азербайджане оглашены грядущие новшества в процессе приема школьных учителей на работу

БАКУ /Trend/ - Министерство образования Азербайджана обнародовало новшества, которые будут внедрены в процесс приема учителей на работу.

Как сообщили во вторник Trend в министерстве, по завершении электронного размещения на основании срочного контракта, вакантные места в течение года будут предложены кандидатам, в первую очередь зарегистрированным в соответствующем районе (с учетом последовательности набранных баллов). Этот процесс обеспечит более гибкое обеспечение учебных заведений кадрами, а также близости работы к местожительству кандидата.

Результаты прошлогоднего этапа тестовых экзаменов конкурса по приему на работу учителей будут оставаться в силе до конца этого года. За этот период, в соответствии с набранными в прошлом году баллами, кандидатам будут предложены вакантные места. Для приема на работу в общеобразовательные учебные заведения на 2020-2021 учебный год необходимо принять участие в экзамене, который будет проведен в июле 2020 года.

Кандидаты, которые откажутся от вакантных мест, куда они будут распределены, потеряют право принимать участие в конкурсах по дополнительному размещению в течение данного учебного года. Это делается главным образом для достижения более ответственного подхода кандидатов к выбору вакансий, и создания справедливых условий, с тем, чтобы соответствующую вакансию смогли получить серьезно заинтересованные кандидаты.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов )