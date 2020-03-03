Очередная возможность работы для молодежи от Azercell (ФОТО)

БАКУ/Trend - ООО “Azercell Telekom”, всегда отличающееся своими корпоративными социальными проектами, продолжает свою деятельность в направлении обучения, профессионального развития и трудоустройства молодежи. Так, представители компании Azercell приняли участие на очередных ярмарках труда, организованных на этот раз в Лянкарани и Губе с целью помочь молодежи адаптироваться к рынку труда, построить успешную карьеру по своей специальности, а также поддержать их трудоустройство. Сотрудники отдела Управления человеческим капиталом компании Azercell рассказали участникам ярмарки о последних тенденциях на рынке труда, проинформировали о существующих вакансиях в компании и ответили на интересующие их вопросы.

Инициаторами ярмарки являются Международная Организация по Миграции, Государственная служба занятости при министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджанской Республики и ООО "Международный учебно-проектный центр". Напомним, что в рамках проекта были затронуты различные виды деятельности, направленные на развитие молодежи – поддержка самозанятости, выхода на рынок труда, повышение потенциала и другие вопросы.

Как известно, компания Azercell регулярно принимает активное участие в карьерных выставках, организованных различными учебными заведениями, государственными структурами и другими учреждениями. В 2019 году 67 молодых людей из разных университетов страны воспользовались студенческими программами компании, Академия Azercell провела 161 обучающую сессию для сотрудников компании и различных организаций и ведомств.

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Лидер сектора мобильной связи, крупнейший налогоплательщик и инвестор ненефтяного сектора Азербайджана ООО “Azercell Telekom” было основано в 1996 году. В настоящее время 4,8 миллиона абонентов выбирают услуги Azercell. Рыночная доля компании составляет 49%; территориальный охват по стране- 99.2% (исключая 20% оккупированных территорий); охват населения равен 99,8%. Именно Azercell впервые внедрил в стране ряд таких инноваций, как технология GSM, система предоплаты, услуги мобильного интернета, телефонный центр в режиме 24/7(*1111), центры обслуживания абонентов 7/7, Экспресс-офисы Azercell, услуги M2M, технология 4G и сеть 5G в тестовом режиме, мобильный абонентский сервис, онлайн обслуживание и обслуживание абонентов через социальные сети, мобильная электронная подпись «Asan İmza» и т. д. Стремительно развивающаяся сеть 4G Azercell охватывает около 60 регионов страны, включая Баку и Апшеронский полуостров. Согласно результатам исследований, проведенных международными системами анализа качества беспроводной сети и радиосвязи, сеть 4G Azercell продемонстрировала самые высокие показатели среди операторов мобильной связи в Азербайджане. Azercell является единственной компанией в республике и среди стран СНГ, получившей международный золотой сертификат за вклад в развитие человеческих ресурсов “İnvestors İn People".