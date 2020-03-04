Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии Музея государственных символов в Товузе

Общество 4 марта 2020 14:32 (UTC+04:00)
Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии Музея государственных символов в Товузе

БАКУ /Trend/ - Четвертого марта в Товузе состоялось открытие Музея государственных символов.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в открытии, сообщает в среду Trend.

Глава государства разрезал ленту, символизирующую открытие музея.

Президент Ильхам Алиев был проинформирован о демонстрируемых в музее экспонатах.

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