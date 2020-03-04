Команда филиала МГУ им. М.В Ломоносова в Баку стала победителем стартап-конкурса AgroHackaton2020

БАКУ /Trend/ - Команда MatheMates Бакинского филиала МГУ им. Ломоносова заняла первое место на стартап-конкурсе AgroHackaton2020, сообщает Trend.

По словам организаторов, это соревнование, в котором были представлены свыше 50 команд передовых вузов Азербайджана (из которых 15 команд из 11 вузов прошли в финальный тур) — в своем роде первое в мире с точки зрения места проведения и уникальности поставленной задачи. Соревнование проходило с 29 февраля по 2 марта - в течение 2020 минут команды должны были написать код и создать программу для системы орошения в теплицах.

Как отмечают сами победители - (Амирли Фарид (экономический факультет, магистратура, 1-й курс), Гасанов Магоммед (факультет прикладной математики, магистратура, 1-й курс), Зейналлы Аяз (факультет прикладной математики, 4-й курс), Максимов Максим (факультет прикладной математики, 3-й курс) — «с самого начала задача вызвала у них большой интерес, и они воодушевленно приступили к ее реализации».

Студенты рассказали, что всего было выделено 36 часов, в течение которых предстояло разработать идею, которая бы оптимизировала работу аграрных предприятий. Для этого команде предоставили рабочее место с постоянным подключением к интернету, а также обеспечили все нужные условия для комфортной работы.

«Мы рады, что оказались участниками этого конкурса, более того победителями, но самое главное – мы получили ценный опыт», — в своем мнении об AgroHackaton2020 участники команды Бакинского филиала МГУ MatheMates оказались единодушны.

Стоит отметить, что в итоговой церемонии награждения приняли участие представители Министерства сельского хозяйства Азербайджана, руководители Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджана, ректоры вузов, руководитель азербайджанского представительства компании Microsoft, а также руководитель азербайджанского представительства Всемирного банка. До презентации был продемонстрирован фильм о конкурсе AgroHackathon-2020. Выступающие рассказали о целях и значимости конкурса, который содействует созданию благоприятных условий для реализации инновационных идей аграрных стартаперов.

В свою очередь, руководство, профессорско-преподавательский состав и студенты Бакинского филиала МГУ им. М.В. Ломоносова от всей души поздравляют с победой участников команды MatheMates, сумевших показать лучший результат из такого большого числа команд. Это – заслуженный успех и мы уверены, что он станет стимулом для дальнейших достижений в учебе и в будущей карьере!