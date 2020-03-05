В связи с туманом на автомагистралях Баку снижена скорость движения
БАКУ/Trend/ - В связи с густым туманом на автомагистралях проспект Гейдара Алиева – аэропорт и Зыхский круг – аэропорт скорость движения снижена в соответствии с проезжими полосами, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Бакинское транспортное агентство (БТА).
Электронно-информационный щит показывает знак «туман».
(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)
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