В Азербайджане не планируется продлевать учебный год - минобразования

БАКУ/Trend/ - В Азербайджане в нынешних условиях не планируется продлевать учебный год. Готовятся рекомендации по компенсации пропущенных уроков следующим образом: в школах-пятидневках – 4 дня, в школах-шестидневках – 5 дней, сообщили в четверг в минобразования страны в ответ на запрос Trend.

В министерстве отметили, что компенсации планируется делать за счет объединения тем по предметам с пересмотром календарно-тематических планов, оптимизации программного материала и интенсивного обучения: «С 3 по 9 марта нет необходимости, чтобы в школе находился педагогический и вспомогательный персонал, а временно может быть только технический персонал, привлеченный к медико-профилактическим и дезинфекционным работам, проводимым в школах».

В министерстве добавили, что в связи с праздником Новруз праздничные дни с 20 по 24 марта касаются и всех учебных заведений.

Напомним, что ранее Оперативный штаб при Кабинете министров Азербайджана вынес решение о приостановке во всех учебных заведениях страны обучения, учебно-воспитательного процесса и связанных с ними мероприятий. С целью предотвращения фактов инфицирования и для повышения эффективности принятых в этом направлении мер было решено приостановить во всех учебных заведениях страны обучение, учебно-воспитательный процесс и связанные с ними мероприятия с 3 по 9 марта.

Первый учебный день будет 10 марта.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)