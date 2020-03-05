“AccessBank” начинает праздничную кампанию

“Выгодная весна”

Баку, 5 марта 2020 г. “AccessBank” начинает кампанию «Выгодная весна», приуроченную к празднику Новруз. Основным преимуществом данной кампании является предложение кредитных пакетов без каких-либо комиссий, и отсутствие дополнительной комиссии по страховке. Согласно условиям кампании «Выгодная весна», минимальная годовая процентная ставка начинается с 18%. Также, клиенты могут получить кредит на сумму до 15 000 манатов без поручителя. Максимальная сумма кредита составляет 30 000 манатов, а максимальный срок – 48 месяцев. Кампания «Выгодная весна» продлится до конца марта.

Также, кредиты можно заказать и без посещения филиалов. Для этого достаточно отправить по SMS слово «Кредит» на номер 8151. Линк для незамедлительного заказа кредита - https://bit.ly/2TICV73

*ФГПС 18%-25%”