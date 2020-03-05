Румыния объявила стипендиальную программу для граждан Азербайджана
БАКУ/Trend/ - Министерство образования и исследований Румынии объявило стипендиальную программу для граждан Азербайджана на 2020-2021 учебный год, сообщает в четверг Trend со ссылкой на минобразования.
Стипендиальная программа объявлена по уровням бакалавриата, магистратуры и докторантуры. Преподавание будет вестись на румынском языке.
Желающие до 5 апреля могут обратиться на https://www.app.htp.edu.az.
(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)
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