Румыния объявила стипендиальную программу для граждан Азербайджана

БАКУ/Trend/ - Министерство образования и исследований Румынии объявило стипендиальную программу для граждан Азербайджана на 2020-2021 учебный год, сообщает в четверг Trend со ссылкой на минобразования.

Стипендиальная программа объявлена по уровням бакалавриата, магистратуры и докторантуры. Преподавание будет вестись на румынском языке.

Желающие до 5 апреля могут обратиться на https://www.app.htp.edu.az.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)