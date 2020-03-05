В Баку волонтеры провели акцию в связи с коронавирусом (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В системе общественного транспорта столицы продолжаются противоэпидемические мероприятия. В том числе осуществляется работа по просвещению населения в сфере санитарии.

Как сообщает в четверг Trend, в этой связи в Центре транспортного обмена "Кёроглу" проведена акция с участием волонтеров в сфере транспорта. На территории Центра волонтеры раздали пассажирам брошюры, подготовленные Объединением по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBIB). Буклеты содержат информацию о мерах по защите от вируса, включая необходимые правила гигиены.

В залах ожидания Центра транспортного обмена "Кёроглу" для дезинфекции рук пассажиров, водителей и персонала Центра установлены ящики со специальным дезинфицирующим раствором.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)