В Азербайджане прошло мероприятие "Лига деловых женщин" (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - При организационной поддержке Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) Азербайджана проведено мероприятие "Лига деловых женщин", в котором приняли участие женщины, играющую активную роль в общественно-политической, экономической жизни Азербайджана, занятые в сфере предпринимательства.

Как сообщили в четверг Trend в Агентстве, выступив на мероприятии, заместитель министра экономики Севиндж Гасанова подчеркнула отметив деятельность женщин в общественно-политической жизни страны, подчеркнула роль женщин-предпринимателей в повышении занятости, развитии частного сектора, а также рассказала о мерах государственной поддержке в данной сфере. Замминистра довела до сведения участвующих значимость усиления государственной поддержки женщин-предпринимателей, и поощрения бизнес-деятельности среди женщин. Севиндж Гасанова поздравила женщин по случаю 8 Марта - Международного женского дня, и пожелала им успехов.

Далее выступил председатель правления Агентства Орхан Мамедов. Он отметил, что в рамках мер в направлении развития малого и среднего бизнеса в Азербайджане Агентство тесно сотрудничает с женщинами, желающими построить свой бизнес или уже занятыми предпринимательством. Он отметил, что поддержкой и услугами Агентства пользуются и женщины.

В рамках мероприятия зампредседателя Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей Садагат Гахраманова, председатель Азербайджанской ассоциации развития женского предпринимательства Сакина Бабаева, депутат Ганира Пашаева, предприниматель Рена Юзбашы сообщили, что женщины проявляют активность во всех сферах жизни государства, отметили роль женщин в развитии предпринимательства и других областей.

В ходе мероприятия женщины-предприниматели были награждены по различным номинациям. Далее был продемонстрирован фильм "Обладатели успеха", повествующий о женщинах, которые построили и расширили свой бизнес благодаря поддержке и услугам Агентства.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)