Федерация гимнастики Азербайджана прекрасно организовывает все соревнования - зрительница

БАКУ /Trend/ - Федерация гимнастики Азербайджана прекрасно организовывает все соревнования, сказала в субботу Trend зрительница первого Международного турнира по мужской спортивной гимнастике AGF Junior Trophy Гюльнар Расулова.

"Мои дети занимаются гимнастикой профессионально, поэтому мы часто посещаем спортивные мероприятия в Национальной арене гимнастики. Мне очень нравится, как Федерация гимнастики Азербайджана подходит к организации всех соревнований – все корректно по времени и очень зрелищно. На трибунах всегда царит дружеская атмосфера. Знаю, что для спортсменов очень важна поддержка. Поэтому мы всегда приходим в арену, чтобы гимнасты ощущали, что мы сними, и это придавало им уверенность. Кстати, болельщики на трибунах поддерживают не только представителей своей страны, а всех участников соревнований", - сказала она.

Зрительница отметила, что в нашей стране подрастающее поколение проявляет большой интерес к гимнастике.

"В нашей стране много детей занимается гимнастикой, и с каждым годом их все больше и больше. Это замечательно, что у нас созданы такие хорошие условия, которые дают возможность нашим детям тренироваться и развиваться в спорте", - добавила Гюльнар Расулова.

Отметим, что 7-8 марта Федерация гимнастики Азербайджана (AGF) впервые проводит Международный турнир по мужской спортивной гимнастике AGF Junior Trophy. В соревнованиях, проходящих в Национальной арене гимнастики в Баку, участвуют юниоры 2003-2006 годов рождения из семи стран. В первый день проходят квалификационные соревнования, во второй день состоятся финалы по отдельным снарядам.

AGF Junior Trophy станет тестовым турниром для юных гимнастов в преддверии Чемпионата Европы по мужской спортивной гимнастике, который пройдет 27-31 мая в Национальной арене гимнастики.

Азербайджан на турнире AGF Junior Trophy представляют Рамин Дамиров, Мансум Сафаров, Анар Гасанов, Расул Ахмедзаде и Агакязым Рустамов. Вне соревновательной программы в турнире также выступает азербайджанский гимнаст Самед Мамедли.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ровшан Гусейнов )