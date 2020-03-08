Сейчас вся наша работа направлена на предстоящий Чемпионат Европы по спортивной гимнастике в Баку - старший тренер сборной Украины

БАКУ /Trend/ - В Баку украинские гимнасты выступают не в первый раз, поэтому мы знаем, что здесь всегда прекрасная организация соревнований, сказала Trend старший тренер сборной Украины по спортивной гимнастике Ирина Надюк.

"Команда на Международном турнире AGF Junior Trophy у меня молодая. Мы решили на этом старте сделать акцент совсем на юных спортсменов. Турнир стал для них первым серьезным соревнованием. Конечно, волнение присутствует, для этого мы их и привезли на турнир. Нужно, чтобы они почувствовали соревновательный дух, поняли какие это эмоции, и учились с ними совладать и справляться", - сказала она.

Старший тренер сборной Украины по спортивной гимнастике также отметила, что сейчас все цели и вся работа сборной направлена на Чемпионат Европы по спортивной гимнастике, который пройдет в Баку в мае.

Отметим, что 7-8 марта Федерация гимнастики Азербайджана (AGF) впервые провела Международный турнир по мужской спортивной гимнастике AGF Junior Trophy. В соревнованиях, прошедших в Национальной арене гимнастики, приняли участие юниоры 2003-2006 годов рождения из семи стран. AGF Junior Trophy стал тестовым турниром для юных гимнастов в преддверии Чемпионата Европы по мужской спортивной гимнастике, который пройдет 27-31 мая в Национальной арене гимнастики.

(Автор: Джани Бабаева)