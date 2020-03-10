Рашад Махмудов: Упреждающие меры в связи с коронавирусом в Азербайджане обеспечивают спокойствие граждан (ВИДЕО)

БАКУ/Trend/ - Меры, принимаемые в Азербайджане для недопущения распространения в стране коронавируса, обеспечивают как защиту здоровья, так и психологическое спокойствие граждан.

Об этом во вторник в рамках видеопроекта PREZİDENT. Müstəqillik. Təhlükəsizlik. Rifah сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламент), доктор философии по медицине Рашад Махмудов.

По его словам, Президент Ильхам Алиев лично информируется о ежедневных данных Оперативного штаба, созданного при Кабинете министров в связи с коронавирусом.

"Глава государства сообщил гражданам, что несмотря на проблемы в связи с коронавирусом в мире, Азербайджан, полностью осознает серьезность данной ситуации, и на самом высоком уровне принимает упреждающие меры. Каждый должен знать, что в стране все находится под контролем. Ни одна страна в мире не застрахована от этого вируса, пресечь его распространение невозможно. Однако контроль над ситуацией обеспечивает как защиту здоровья, так и спокойствие граждан с психологической точки зрения", - сказал Рашад Махмудов.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Гюнель Зейналова)