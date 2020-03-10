Оперативный штаб: В Азербайджане завершили срок карантина и выписаны домой 312 человек (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане продолжается обследование лиц, помещенных в карантинные зоны в различных больницах республики с целью недопущения распространения инфекции коронавируса (COVİD - 19) и установления случаев заражения.

Как сообщили во вторник Trend в Оперативном штабе при Кабинете министров, в соответствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения, лица, помещенные на карантин, проходят соответствующее обследование, в том числе у них берутся лабораторные анализы, контролируется состояние их здоровья. Лица, у которых выявляются факт инфицирования, немедленно помещаются в больницы особого режима, и в связи с их лечением принимаются соответствующие меры.

Согласно оперативной информации на 10 марта, 312 человек, у которых не был установлен факт инфицирования в результате обследования и лабораторных анализов, завершили срок карантина и были выписаны домой.

В настоящее время продолжается обследование других лиц, находящихся на карантине.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)