Оперативный штаб: У двух граждан Азербайджана, вернувшихся из Ирана, обнаружен коронавирус, трое вылечились и отпущены домой
БАКУ /Trend/ - У двух граждан Азербайджана 1960 и 1984 годов рождения, которые вернулись в страну из Ирана, выявлен коронавирус.
Как сообщили во вторник Trend в Оперативном штабе при Кабинете министров Азербайджана, согласно соответствующим правилам, эти лица были помещены в больницы специального режима.
В настоящее время состояние пациентов нормальное, стабильное. В связи с их лечением предпринимаются соответствующие меры.
Заразившиеся до этого коронавирусом трое граждан Азербайджана 1973, 1997 и 1998 годов рождения выздоровели после лечения в больницах специального режима и отпущены домой.
Продолжается лечение других зараженных коронавирусом в больницах специального режима, их состояние находится под серьезным контролем.
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