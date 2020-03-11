Джейхун Байрамов: В соцсетях о приостановлении учебного процесса распространяется ложная информация

Общество 11 марта 2020 10:20 (UTC+04:00)
Джейхун Байрамов: В соцсетях о приостановлении учебного процесса распространяется ложная информация

БАКУ /Trend/ - В последние дни в соцсетях по вопросу приостановления в связи с угрозой коронавируса учебного процесса распространяется не отражающая действительность, необоснованная информация.

Об этом сказал министр образования Азербайджана Джейхун Байрамов, сообщает в среду Trend.

"И поэтому рекомендую всем доверять только официальной информации", - сказал он.

По мнению министра, ситуация, сложившаяся в связи с угрозой коронавируса, продлится недолго: «За это время учащиеся могут с использованием электронных образовательных ресурсов повторять школьную программу. Рекомендую учащимся изучать и усваивать также новые темы».

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)

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