TƏBİB предупредил прибывающих из-за рубежа

БАКУ /Trend/ - Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) на своей странице в Facebook поделилось постом с предупреждением для прибывших из-за рубежа, передает в среду Trend.

Так, прибывшие в страну за последние 14 дней должны провести последующие 14 дней дома, регулярно проветривая помещение, в котором они находятся, и контактируя, по возможности, как можно с меньшим количеством людей. Также отмечается, что следует избегать контактов с пожилыми и людьми с хроническими заболеваниями. Необходимо часто мыть руки с мылом, а выходя из дома, обязательно надевать медицинскую маску. При появлении признаков респираторного заболевания обязательно следует обращаться в "скорую помощь" по телефону "103" (в Баку) и "113" (за пределами столицы).

(Текст: Турал Гараджаев)