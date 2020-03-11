Азербайджанские спортсмены рассказали о подготовке к Кубку мира по спортивной гимнастике (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - 12-15 марта в Национальной арене гимнастики в Баку пройдет Кубок мира FIG по спортивной гимнастике, сообщает в среду Trend.

Кубок носит лицензионный характер на Олимпийские игры "Токио-2020". Согласно списку полученных заявок, в Кубке мира примут участие 158 спортсменов из 42 стран.

В первые два дня четырехдневных соревнований пройдут квалификации, а в следующие два дня - финалы. Традиционный кубок AGF Trophy будет вручен гимнастам, набравшим наивысшие баллы за исполнение.

Азербайджан на Кубке мира FIG по спортивной гимнастике представят Мурад Агарзаев, Марина Некрасова, Агамурад Гахраманов, Иван Тихонов, Самира Гахраманова, Джавидан Бабаев.

В предлагаемом вниманию читателей видеоролике Иван Тихонов, Джавидан Бабаев, Мурад Агарзаев, Агамурад Гахраманов рассказали о подготовке к соревнованиям.

Гимнасты отметили, что усиленно готовятся к Кубку мира, и подчеркнули, что выступать в Национальной арене гимнастики перед азербайджанскими болельщиками очень ответственно.

Напомним, что ранее Марина Некрасова и Иван Тихонов обеспечили лицензии на Олимпийские игры, набрав достаточную сумму баллов в квалификации многоборья на Чемпионате мира, прошедшем в городе Штутгарт (Германия). Следует отметить, что лицензия Марины Некрасовой является первой олимпийской лицензией в истории женской спортивной гимнастики Азербайджана.

(Автор: Джани Бабаева)