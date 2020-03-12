В Азербайджане начнутся видеоуроки и для учащихся русского сектора - минобразования

БАКУ /Trend/ - Со следующей недели начнутся видеоуроки и для учащихся русского сектора общеобразовательных школ, сообщил в четверг Trend завотделом по связям с общественностью минобразования Азербайджана Джасарет Валехов.

По его словам, они тоже будут транслироваться на телеканале "Mədəniyyət" (Культура) и проводиться для всех классов.

Напомним, что в связи с угрозой коронавируса учебно-воспитательный процесс во всех учебных заведениях Азербайджана с 3 по 27 марта приостановлен.

С 11 марта при организации министерства образования начали проводиться видеоуроки в рамках передачи "Время урока", транслируемой на канале "Mədəniyyət".

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)