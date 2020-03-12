В вузах Азербайджана продлен учебный год (ФОТО) (версия 2)

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БАКУ/Trend/ - В вузах Азербайджана учебный год продлен на 15 дней.

Приказ об этом подписал замминистра образования Фирудин Гурбанов, сообщает в четверг Trend.

В приказе говорится, что за исключением учащихся последних курсов, уроки других студентов начнутся 27 марта и продолжатся не до 30 мая, а до 15 июня.

Экзамены начнутся 15 июня и закончатся 13 июля.

Соответственно, число недель в академическом календаре экзаменационной

сессии установлено на отметке не 5, а 4 недели, которая будет проведена с 15 июня по 13 июля.

График обучения студентов последних курсов соответствующих специальностей (исключая педагогические специальности, входящие в группу

"Образование") не меняется. Новая государственная

аттестация будет проведена по графику до конца июня.

Практика студентов по специальностям, входящим в группу "Образование", будет продолжена до 15 июня, и государственная аттестация будет проведена с 15 июня по 13 июля.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)