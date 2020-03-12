В связи с угрозой короанвируса приостанавливается оформление виз посредством ASAN Viza - Оперативный штаб

БАКУ/Trend/ - Учитывая, что Всемирная организация здравоохранения объявила коронавирус COVİD-19 глобальной пандемией, с целью недопущения его распространения на территории Азербайджана приостанавливается оформление виз посредством ASAN Viza сроком на 45 дней, передает в четверг Trend со ссылкой на Оперативный штаб.