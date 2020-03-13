Азербайджан закупит у ВОЗ индивидуальные защитные приборы (версия 2)

Общество 13 марта 2020 10:07 (UTC+04:00)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 09:37)

БАКУ/Trend/ - Азербайджан закупит у Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) индивидуальные защитные приборы для работников здравоохранения, лечащих больных, и лабораторных работников.

Об этом говорится в отчете миссии ВОЗ, которая с 9 по 13 марта находится с визитом в Азербайджане, сообщает в пятницу Trend.

Эксперты ВОЗ отметили, что Азербайджан одна из 17 стран, приобретающих у ВОЗ тесты для лабораторных анализов.

Первая партия тестов в Азербайджан была завезена в феврале, вторая партия оправляется.

Азербайджан также примет от ВОЗ индивидуальные защитные приборы для работников здравоохранения, лечащих подозреваемых в заражении больных в приграничной зоне, или подтвержденных больных, а также для лабораторных работников.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Семдова. Редактор: )

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