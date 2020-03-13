Азербайджан закупит у ВОЗ индивидуальные защитные приборы (версия 2)
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БАКУ/Trend/ - Азербайджан закупит у Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) индивидуальные защитные приборы для работников здравоохранения, лечащих больных, и лабораторных работников.
Об этом говорится в отчете миссии ВОЗ, которая с 9 по 13 марта находится с визитом в Азербайджане, сообщает в пятницу Trend.
Эксперты ВОЗ отметили, что Азербайджан одна из 17 стран, приобретающих у ВОЗ тесты для лабораторных анализов.
Первая партия тестов в Азербайджан была завезена в феврале, вторая партия оправляется.
Азербайджан также примет от ВОЗ индивидуальные защитные приборы для работников здравоохранения, лечащих подозреваемых в заражении больных в приграничной зоне, или подтвержденных больных, а также для лабораторных работников.
(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Семдова. Редактор: )