БАКУ /Trend/ - В пятницу в Национальной арене гимнастики в Баку стартовал второй день соревнований Кубка мира FIG по спортивной гимнастике, сообщает Trend.

Во второй день пройдут квалификационные соревнования мужчин в опорном прыжке, упражнении на гимнастическом коне и перекладине. Женщины будут бороться за путевку в финал в вольных упражнениях и упражнении на бревне.

Азербайджан на Кубке мира FIG по спортивной гимнастике представляют Мурад Агарзаев, Марина Некрасова, Агамурад Гахраманов, Иван Тихонов, Самира Гахраманова, Джавидан Бабаев.

Напомним, что по итогам первого дня квалификационных соревнований азербайджанская спортсменка Марина Некрасова вышла в финал Кубка мира в опорном прыжке.

Кубок мира FIG по спортивной гимнастике проходит в Национальной арене гимнастики в Баку 12-15 марта. В соревновании, которое носит лицензионный характер на Олимпийские игры "Токио-2020", принимают участие 158 спортсменов из 42 стран.

В первые два дня четырехдневных соревнований проходят квалификации, а в следующие два дня состоятся финалы. Спортсменам, набравшим наивысшие баллы, будет вручен традиционный кубок AGF Trophy.

(Автор: Джани Бабаева. Фото: Заур Мустафаев)