В Баку временно закрылась Центральная научная библиотека

БАКУ /Trend/ - Центральная научная библиотека (ЦНБ) НАНА временно приостановила обслуживание читателей в связи с угрозой коронавируса, сообщает Trend со ссылкой на библиотеку.

Центральная научная библиотека НАНА не будет обслуживать читателей до определенного времени.

Так, в рамках мероприятий, проводимых в стране в связи с угрозой коронавируса, библиотека временно приостановила обслуживание читателей с 14:00 13 марта.