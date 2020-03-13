В Баку временно закрылась Центральная научная библиотека
БАКУ /Trend/ - Центральная научная библиотека (ЦНБ) НАНА временно приостановила обслуживание читателей в связи с угрозой коронавируса, сообщает Trend со ссылкой на библиотеку.
Центральная научная библиотека НАНА не будет обслуживать читателей до определенного времени.
Так, в рамках мероприятий, проводимых в стране в связи с угрозой коронавируса, библиотека временно приостановила обслуживание читателей с 14:00 13 марта.
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