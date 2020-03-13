В Азербайджане нет случаев локальных заболеваний среди местных граждан (версия 2)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 21:26)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане нет случаев локальных заболеваний среди местных граждан. Это - хорошо.

Об этом, как передает в пятницу Trend, сказал на брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров для представителей СМИ в связи с коронавирусом пресс-секретарь Кабинета министров Ибрагим Мамедов.

По его словам, до этого времени трое из заболевших выздоровели: "В настоящее время 15 человек инфицированы коронавирусом. Среди них есть те, чье состояние улучшается. Один человек скончался, но не от коронавируса".

Напомним, сегодня оперативный штаб кабинета министров Азербайджана принял некоторые меры социальной изоляции, включая отмену всех массовых мероприятий, приостановку деятельности кинотеатров, музеев и театров, развлекательных центров, спортивных залов по всей стране и другие меры.

(Автор: Ильхама Исабалаева)