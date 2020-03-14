В торговых центрах в Баку будут измерять температуру всем посетителям
БАКУ /Trend/ - В торговых центрах будут измерять температуру всех посетителях на входе в объекты.
Об этом, как передает Trend, говорится в перечне специальных правил работы для торговых центр в период мер социальной изоляции, который был опубликован оперативным штабом при Кабинете министров.
Отметим, что были обнародованы правила деятельности торговых центров в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией (COVID-19). Оперативным штабом принято решение в месячный срок отложить массовые мероприятия и с 14 марта 2020 года с 00:00 на территории страны ввести некоторые меры социальной изоляции. В правилах мероприятиях отмечается, что деятельность торговых центров, действующих по стране, будет осуществляться с соблюдением соответствующих правил.
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