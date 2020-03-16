Посольство Азербайджана в Индонезии обратилось к соотечественникам в связи с коронавирусом

БАКУ/Trend/ - В связи со стремительным распространением эпидемии коронавируса нового типа посольство Азербайджана в Индонезии обратилось к соотечественникам, проживающим и обучающимся в Индонезии, Сингапуре, Филиппинах и Тимор-Лесте, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на посольство.