ANDOP готовит экспертов международной программы Metabolic Balance в Азербайджане (ФОТО)

Общество 17 марта 2020 10:00 (UTC+04:00)
ANDOP готовит экспертов международной программы Metabolic Balance в Азербайджане (ФОТО)

В Академии нутрициологии, диетологии и профилактики ожирения (ANDOP) состоялся трехдневный интенсив в рамках Международной программы Metabolic Balance. Этот проект стал возможным благодаря сотрудничеству ANDOP и Metabolic Balance International, в результате которого будут подготовлены национальные эксперты данной программы в Азербайджане.

В тренинге приняли участие приглашенные эксперты из Турции – доктор Алтай Октем (Altay Öktəm) и Камуран Демирташ (Kamuran Dəmirtaş), а также сопредседатель ANDOP и представитель программы Metabolic Balance в Азербайджане доктор Эмиль Хидаятли (Emil Hidayətli).

Презентацию программы для участников тренинга провел исполнительный директор Metabolic Balance International Райнер Херберт Келлер (Rayner Herbert Keller), который подчеркнул важность индивидуально построенного плана питания для нормализации процессов обмена веществ в организме.

Metabolic balance — это индивидуально разрабатываемая программа питания, с помощью которой здоровья достигается идеальный для вас вес. Она учитывает состояние здоровья, данные лабораторных анализов и физические особенности человека. Вы распрощаетесь с прежними вредными пищевыми привычками, и станете приверженцем более здорового и сбалансированного стиля питания.

Кстати, речь не идет лишь о похудении и избавлении от лишнего веса – с помощью Metabolik Balans можно и поправится, приведя свой вес в идеальное состояние, а также нормализовать метаболические процессы.

Основанная в Германии доктором Вольфом Фунфак, в настоящее время программа применяется в примерно 30 странах мира (3 тыс. национальный представителей). Более миллиона человек с помощью Metabolik Balans смогли достичь потрясающих показателей собственного здоровья. В Турции программа активно применяется с 2009 года.

На сегодня Metabolic Balance фактически единственная программа питания, эффективность которой подтверждается масштабными клиническими исследованиями. С ее помощью изо дня в день все больше людей достигают идеального для себя веса и приобщаются к здоровому образу жизни. Учитывая, насколько остро в мире стоит проблема ожирения и сопутствующие ему заболевания, данная программа помогает людям правильно питаться в соответствии собственным метаболизмом. И не стоит путать ее с одной из многочисленных диет, помогающих похудению – это сбалансированная программа питания, включающая те питательные вещества, которые актуальны именно для вашего организма.

Людям, у которых излишний или недостаточный вес, пройти программу возможно лишь с помощью специально подготовленных врачей в Азербайджане в рамках сотрудничества ANDOP и Metabolic Balance International. Добиться нужного веса достаточно просто, целенаправленно проходя все четыре этапа применения программы.

Первый этап - подготовительный – занимает всего два дня. Второй этап – самая ответственная фаза перестройки организма, длится минимум 14 дней. В третий этап «рекласации» позволяется вводить дополнительную пищу в рацион. И четвёртый этап, который еще называется «Период сохранения», будет длиться всю оставшуюся жизнь. Вы обеспечиваете сохранение достигнутых вами успехов тем, что соблюдаете и дальше основные правила питания и физической активности.

При подготовке программы питания Metabolik Balans для конкретного человека, в рационе будут только те продукты, которые содержат необходимые именно вам питательные вещества и минералы. Поскольку план составляется только для вас и на основе ваших данных, он будет полностью адаптирован под ваш организм.

Баланс нашего организма контролируется гормонами, и когда наш организм выделяет эти гормоны, проблем со здоровьем не возникает. Но люди с избыточным весом имеют дефицит секреции гормонов. Восстанавливая гормональный баланс нашего организма, мы можем защитить себя от таких заболеваний, как гипертония, повышение уровня триглицеридов в крови и диабет 2 типа. Программа Metabolik Balans - это система, предназначенная для поддержания гормонального баланса, особенно нормального уровня инсулина. Существуют 8 важных рекомендаций сохранения этого баланса в организме, которые представлены ниже.

Программа Metabolic Balance помогает нормализовать работу обмен веществ, достичь и сохранить идеальный вес. В свою очередь, положительный эффект ощущают соединительные ткани и мышцы, а кожа человека становится упругой и гладкой. Человек, питающийся в соответствии с программой Metabolic Balance, чувствует прилив энергии, более сконцентрирован и производителен. Специалист отмечают, улучшение сна и физических показателей.

8 основных рекомендаций

Прием пищи – три раза в день. Перерыв между приемами пищи должен составлять не менее 5 часов. Каждый прием пищи не должен превышать 1 час. Есть нужно начинать с пищи, содержащий белки. При каждом приеме пищи следует употреблять только один ассортимент белка, а следующий прием пищи не должен содержать тот же белок. Последний прием пищи должен завершиться не позднее 21:00. Каждый день нужно есть по одному яблоку. Обязательно потребление воды в объеме, необходимому организму (из расчета 35 мл на кг).

В каких случаях программа Metabolic Balance будет для вас полезной и успешной?

- Если вам нужен здоровый способ, чтобы похудеть или набрать вес.

- Если вы страдаете от избыточного веса или иных проблем со здоровьем, связанных с неправильным питанием (например, диабет, ревматизм, хроническая мигрень, нарушения обмена веществ, высокое кровяное давление и т.д.);

- Если хотите быть энергичным, физически активным и здоровым человеком.

ANDOP готовит экспертов международной программы Metabolic Balance в Азербайджане (ФОТО) - Gallery Image
ANDOP готовит экспертов международной программы Metabolic Balance в Азербайджане (ФОТО) - Gallery Image
ANDOP готовит экспертов международной программы Metabolic Balance в Азербайджане (ФОТО) - Gallery Image
ANDOP готовит экспертов международной программы Metabolic Balance в Азербайджане (ФОТО) - Gallery Image
ANDOP готовит экспертов международной программы Metabolic Balance в Азербайджане (ФОТО) - Gallery Image
ANDOP готовит экспертов международной программы Metabolic Balance в Азербайджане (ФОТО) - Gallery Thumbnail
ANDOP готовит экспертов международной программы Metabolic Balance в Азербайджане (ФОТО) - Gallery Thumbnail
ANDOP готовит экспертов международной программы Metabolic Balance в Азербайджане (ФОТО) - Gallery Thumbnail
ANDOP готовит экспертов международной программы Metabolic Balance в Азербайджане (ФОТО) - Gallery Thumbnail
ANDOP готовит экспертов международной программы Metabolic Balance в Азербайджане (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Япония выделит Ирану 23,5 миллиона долларов для борьбы с коронавирусом
Япония выделит Ирану 23,5 миллиона долларов для борьбы с коронавирусом
ЮНИСЕФ отправил в Иран третью партию медицинской помощи
ЮНИСЕФ отправил в Иран третью партию медицинской помощи
В Иране число зараженных коронавирусом приблизилось к 15 тысячам
В Иране число зараженных коронавирусом приблизилось к 15 тысячам
Loading Bars
Лента новостей
Япония выделит Ирану 23,5 миллиона долларов для борьбы с коронавирусом Другие страны 10:02
Больше всего воздух в Баку загрязняют 9 районов столицы Общество 10:02
Золото в Азербайджане подешевело Финансы 10:01
ANDOP готовит экспертов международной программы Metabolic Balance в Азербайджане (ФОТО) Общество 10:00
ЮНИСЕФ отправил в Иран третью партию медицинской помощи Общество 09:59
Погранслужба Азербайджана открыла «горячую линию» Общество 09:56
Министр обороны Закир Гасанов и помощник Президента Азербайджана Магеррам Алиев побывали на передовой (ФОТО/ВИДЕО) Политика 09:53
Кыргызстан ввел временный запрет на въезд иностранцев Кыргызстан 09:51
ВС Армении 21 раз нарушили режим прекращения огня Нагорно-карабахский конфликт 09:44
Казахстан незначительно нарастил товарооборот со странами ЕАЭС Бизнес 09:40
Бахрам Багирзаде издал книгу о легендарном азербайджанском музыканте Культура 09:36
Илахыр чершенбеси - традиции и ритуалы в преддверии праздника Новруз Интересное 09:34
Госконцерн «Туркменхимия» продлевает срок международного тендера Тендеры 09:26
Курс маната по отношению к мировым валютам на 17 марта Финансы 09:23
Экспорт растительных масел из Азербайджана многократно вырос Бизнес 09:23
Туркменистан примет участие в Международной промышленной выставке в Узбекистане Туркменистан 09:20
В Камбодже зарегистрировали 12 новых случаев заражения коронавирусом Другие страны 09:19
В Азербайджане полностью мобилизованы более 3 тысяч медицинских учреждений - TƏBİB Общество 09:13
Число заболевших коронавирусом в Турции достигло 47 В мире 09:10
Музеи в Китае и в Южной Корее вновь начинают открываться Другие страны 08:57
Общее число зараженных коронавирусом в Казахстане достигло 13 человек Казахстан 08:43
«Аэрофлот» приостанавливает выполнение авиарейсов в Казахстан из-за угрозы коронавируса Россия 08:39
В штате Кентукки из-за коронавируса перенесли на 23 июня первичные выборы США 08:31
Обнародовано время чартерного рейса Стамбул-Баку-Стамбул на сегодня Общество 08:04
Facebook, Google и Twitter заявили, что сообща борются с дезинформацией о коронавирусе США 07:55
В Азербайджане выросло производство промышленной продукции Бизнес 07:49
Почти 99% школ в Японии соблюдают карантин Другие страны 07:38
Власти Гонконга вводят карантин для всех приезжих из-за рубежа Другие страны 07:21
В Мексике сообщили о 29 новых случаях коронавируса Другие страны 07:05
Boeing заявила, что использует все ресурсы для продолжения работы США 06:46
Число заболевших коронавирусом в Канаде превысило 400 человек Другие страны 06:30
Число зараженных коронавирусом в Южной Корее выросло до 8320 Другие страны 06:12
Число погибших от коронавируса в США выросло до 85 человек США 06:05
Жителям Сан-Франциско запретили выходить из дома США 05:53
В Венесуэле ввели общенациональный карантин из-за коронавируса Другие страны 05:35
Президент Колумбии объявил о закрытии границ страны Другие страны 05:19
Нефть Brent подорожала более чем на 3% Энергетика 04:59
ExxonMobil заявила, что снизит капитальные и операционные расходы из-за коронавируса Энергетика 04:55
Абэ заявил, что добился поддержки лидеров G7 по поводу проведения Олимпиады Другие страны 04:43
В Китае за сутки выявили 21 новый случай заражения коронавирусом Другие страны 04:40
Байден победил на первичных выборах в штате Вашингтон США 04:26
В Бразилии около 400 заключенных совершили побег из тюрьмы Другие страны 04:10
Пентагон предупредил об ограниченных ресурсах для борьбы с COVID-19 США 03:54
Катар доставил в Иран медицинскую помощь для борьбы с коронавирусом Арабские страны 03:45
В Бразилии вложат в экономику более $30 миллиардов для борьбы кризисом Другие страны 03:31
Сальвадор запретили посадку иностранных самолетов из-за коронавируса Другие страны 03:23
Лидеры стран ЕС хотят ограничить выдачу шенгенских виз из-за COVID-19 Европа 03:12
Замминистра экономики Бразилии заразился коронавирусом Другие страны 02:55
Почти 14 тысяч человек в мире заразились коронавирусом за сутки В мире 02:43
НХЛ может возобновить регулярный чемпионат 15 мая США 02:34
Тунис прекращает авиасообщение и закрывает наземные пограничные переходы Другие страны 02:20
Запуск ракеты-носителя Falcon 9 с 60 спутниками Starlink намечен на среду США 02:15
Турция может принять чемпионат Европы по футболу в связи с пандемией коронавируса Турция 02:14
Трамп заявил, что не хотел бы повторять тест на коронавирус США 01:59
Курсирование поездов между Россией и Казахстаном приостанавливается Казахстан 01:51
Макрон заявил о переносе второго тура муниципальных выборов во Франции Европа 01:37
Хакеры пытались взломать системы минздрава США США 01:21
Американская биржа закрылась с худшим падением с 1987 года Финансы 01:08
Египет объявил о еще двух случаях смерти от коронавируса Другие страны 00:53
ЦИК Сербии отложил парламентские выборы из-за коронавируса Европа 00:47
Во Франции вводятся ограничения на передвижение людей Европа 00:35
Саудовская Аравия созовет саммит G20 по коронавирусу в онлайн-режиме Экономика 00:31
Французы со вторника не будут платить за услуги ЖКХ из-за коронавируса Европа 00:14
Премьер-министр дал поручения руководителям госструктур в связи с коронавирусом Общество 16 марта 23:39
Первый вице-президент Мехрибан Алиева: Имя и творчество Вагифа Мустафазаде, 80-летие которого отмечается, живут и будут жить вечно (ФОТО) Политика 16 марта 23:19
Швейцария вводит режим ЧС Европа 16 марта 23:05
Осуществлен очередной чартерный рейс Баку-Стамбул-Баку Общество 16 марта 22:40
Азербайджан и Россия временно ограничивают перемещение граждан через границу - Оперативный штаб Общество 16 марта 22:27
В Азербайджане будут разработаны вакцины против коронавируса Общество 16 марта 22:08
Президент Гватемалы объявил о закрытии границ из-за коронавируса Другие страны 16 марта 21:55
В Грузии из больницы выписан первый излечившийся от коронавируса пациент Грузия 16 марта 21:45
Глава ВОЗ призвал страны уделять больше внимание тестированию на коронавирус В мире 16 марта 21:41
В Италии за сутки от вызванного коронавирусом заболевания умерли почти 350 человек Европа 16 марта 21:27
Президент Ильхам Алиев: Строительство центров DОST планируется и в нынешнем году Политика 16 марта 21:11
Грязевые вулканы могут принести Азербайджану дополнительную прибыль - Институт геологии и геофизики Общество 16 марта 21:03
Президент Ильхам Алиев: Государство проявляет добрую волю, и граждане должны относиться к этому ответственно Политика 16 марта 21:02
Президент Ильхам Алиев утвердил Государственную программу по изучению недр земли Политика 16 марта 20:58
Президент Ильхам Алиев: Считаю, что первое место Азербайджана в СНГ по покупательной способности пенсионного обеспечения – большое достижение Политика 16 марта 20:52
Азербайджанские стартапы выйдут на международный рынок Бизнес 16 марта 20:51
Президент Ильхам Алиев: Вопреки всем поручениям некоторые недостойные главы исполнительной власти позорят как себя, так и нашу власть Политика 16 марта 20:46
Президент Ильхам Алиев: В отношении предпринимателей, у которых трудятся неоформленные работники, должны применяться строгие санкции, штрафы Политика 16 марта 20:38
Президент Ильхам Алиев: Уверен, что социальное положение наших граждан с каждым годом будет улучшаться Политика 16 марта 20:34
Глава Petkim об объеме инвестиций SOCAR-Турция Энергетика 16 марта 20:32
Президент Ильхам Алиев изменил положение о почетном звании “Шехид 20 Января” Политика 16 марта 20:23
В Азербайджане планируется создание новых видов семян Бизнес 16 марта 19:43
В Баку почтили память Вагифа Мустафазаде Культура 16 марта 19:36
Еще в одном регионе Азербайджана откроется магазин под брендом «TOXUMART» Бизнес 16 марта 19:23
Азербайджанский производитель определился со сроками разработки новых видов стройматериалов Бизнес 16 марта 19:13
В Грузии скоро откроется новый завод Coca-Cola Строительство 16 марта 19:10
Эльмар Мамедъяров принял посла Узбекистана в Азербайджане Политика 16 марта 19:02
Казахстан сократит выполнение почти 70 авиарейсов из-за угрозы коронавируса Транспорт 16 марта 19:00
Президент Ильхам Алиев поздравил ирландского коллегу Политика 16 марта 18:36
"Служба ASAN" переходит в онлайн-режим работы Общество 16 марта 18:35
В Грузии открылась новая животноводческая ферма Бизнес 16 марта 18:28
В головном офисе СК Standard Insurance была произведена дезинфекция Экономика 16 марта 18:27
В министерстве образования Азербайджана приостановлен прием граждан Общество 16 марта 18:21
Первый случай инфицирования коронавирусом нового типа выявлен в Бенине Другие страны 16 марта 18:18
Казахстан приостанавливает движение пассажирских поездов из-за режима ЧП Транспорт 16 марта 18:18
Эксклюзивное интервью с исполнителем роли Чингиза Садыхова в сериале "Магомаев" (ФОТО) Интервью 16 марта 18:18
Состоялось заседание Оперативного штаба при Кабинете министров Азербайджана Общество 16 марта 18:13
Все новости