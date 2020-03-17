ANDOP готовит экспертов международной программы Metabolic Balance в Азербайджане (ФОТО)

В Академии нутрициологии, диетологии и профилактики ожирения (ANDOP) состоялся трехдневный интенсив в рамках Международной программы Metabolic Balance. Этот проект стал возможным благодаря сотрудничеству ANDOP и Metabolic Balance International, в результате которого будут подготовлены национальные эксперты данной программы в Азербайджане.

В тренинге приняли участие приглашенные эксперты из Турции – доктор Алтай Октем (Altay Öktəm) и Камуран Демирташ (Kamuran Dəmirtaş), а также сопредседатель ANDOP и представитель программы Metabolic Balance в Азербайджане доктор Эмиль Хидаятли (Emil Hidayətli).

Презентацию программы для участников тренинга провел исполнительный директор Metabolic Balance International Райнер Херберт Келлер (Rayner Herbert Keller), который подчеркнул важность индивидуально построенного плана питания для нормализации процессов обмена веществ в организме.

Metabolic balance — это индивидуально разрабатываемая программа питания, с помощью которой здоровья достигается идеальный для вас вес. Она учитывает состояние здоровья, данные лабораторных анализов и физические особенности человека. Вы распрощаетесь с прежними вредными пищевыми привычками, и станете приверженцем более здорового и сбалансированного стиля питания.

Кстати, речь не идет лишь о похудении и избавлении от лишнего веса – с помощью Metabolik Balans можно и поправится, приведя свой вес в идеальное состояние, а также нормализовать метаболические процессы.

Основанная в Германии доктором Вольфом Фунфак, в настоящее время программа применяется в примерно 30 странах мира (3 тыс. национальный представителей). Более миллиона человек с помощью Metabolik Balans смогли достичь потрясающих показателей собственного здоровья. В Турции программа активно применяется с 2009 года.

На сегодня Metabolic Balance фактически единственная программа питания, эффективность которой подтверждается масштабными клиническими исследованиями. С ее помощью изо дня в день все больше людей достигают идеального для себя веса и приобщаются к здоровому образу жизни. Учитывая, насколько остро в мире стоит проблема ожирения и сопутствующие ему заболевания, данная программа помогает людям правильно питаться в соответствии собственным метаболизмом. И не стоит путать ее с одной из многочисленных диет, помогающих похудению – это сбалансированная программа питания, включающая те питательные вещества, которые актуальны именно для вашего организма.

Людям, у которых излишний или недостаточный вес, пройти программу возможно лишь с помощью специально подготовленных врачей в Азербайджане в рамках сотрудничества ANDOP и Metabolic Balance International. Добиться нужного веса достаточно просто, целенаправленно проходя все четыре этапа применения программы.

Первый этап - подготовительный – занимает всего два дня. Второй этап – самая ответственная фаза перестройки организма, длится минимум 14 дней. В третий этап «рекласации» позволяется вводить дополнительную пищу в рацион. И четвёртый этап, который еще называется «Период сохранения», будет длиться всю оставшуюся жизнь. Вы обеспечиваете сохранение достигнутых вами успехов тем, что соблюдаете и дальше основные правила питания и физической активности.

При подготовке программы питания Metabolik Balans для конкретного человека, в рационе будут только те продукты, которые содержат необходимые именно вам питательные вещества и минералы. Поскольку план составляется только для вас и на основе ваших данных, он будет полностью адаптирован под ваш организм.

Баланс нашего организма контролируется гормонами, и когда наш организм выделяет эти гормоны, проблем со здоровьем не возникает. Но люди с избыточным весом имеют дефицит секреции гормонов. Восстанавливая гормональный баланс нашего организма, мы можем защитить себя от таких заболеваний, как гипертония, повышение уровня триглицеридов в крови и диабет 2 типа. Программа Metabolik Balans - это система, предназначенная для поддержания гормонального баланса, особенно нормального уровня инсулина. Существуют 8 важных рекомендаций сохранения этого баланса в организме, которые представлены ниже.

Программа Metabolic Balance помогает нормализовать работу обмен веществ, достичь и сохранить идеальный вес. В свою очередь, положительный эффект ощущают соединительные ткани и мышцы, а кожа человека становится упругой и гладкой. Человек, питающийся в соответствии с программой Metabolic Balance, чувствует прилив энергии, более сконцентрирован и производителен. Специалист отмечают, улучшение сна и физических показателей.

8 основных рекомендаций

Прием пищи – три раза в день. Перерыв между приемами пищи должен составлять не менее 5 часов. Каждый прием пищи не должен превышать 1 час. Есть нужно начинать с пищи, содержащий белки. При каждом приеме пищи следует употреблять только один ассортимент белка, а следующий прием пищи не должен содержать тот же белок. Последний прием пищи должен завершиться не позднее 21:00. Каждый день нужно есть по одному яблоку. Обязательно потребление воды в объеме, необходимому организму (из расчета 35 мл на кг).

В каких случаях программа Metabolic Balance будет для вас полезной и успешной?

- Если вам нужен здоровый способ, чтобы похудеть или набрать вес.

- Если вы страдаете от избыточного веса или иных проблем со здоровьем, связанных с неправильным питанием (например, диабет, ревматизм, хроническая мигрень, нарушения обмена веществ, высокое кровяное давление и т.д.);

- Если хотите быть энергичным, физически активным и здоровым человеком.