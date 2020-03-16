В Азербайджане нет необходимости объявлять чрезвычайную ситуацию из-за коронавируса - TƏBİB (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Председатель правления Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Рамин Байрамлы прокомментировал информацию о вероятности объявления в Азербайджане чрезвычайной ситуации в связи с коронавирусом.

Как сообщает в понедельник Trend, Байрамлы сообщил журналистам, что в настоящее время интенсивность распространения коронавируса в Азербайджане находится под полным контролем.

"Объявление в Азербайджане чрезвычайной ситуации в связи с коронавирусом полностью зависит от сложившейся ситуации. Если возникнет какая-нибудь опасность, TƏBİB немедленно обратится в соответствующие структуры, в правительство", - сказал он.

“Однако полный контроль над ситуацией и скоростью распространения вируса не создает такой необходимости. В ряде европейских стран объявлена чрезвычайная ситуация, но ситуация в Азербайджане кардинально отличается. Интенсивность инфицирования коронавирусом не находится на стол высоком уровне, чтобы объявлять из-за нее чрезвычайную ситуацию», - сказал Байрамлы.

Он отметил, что часть находящихся на карантине людей находятся в Баку, а остальные – в регионах.

По его словам, пациенты, чье состояние оценивается как сравнительно тяжелое, находятся в медучреждениях в Баку, а остальные – в регионах.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)