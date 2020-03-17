Погранслужба Азербайджана открыла «горячую линию» (версия 2)
БАКУ/Trend/ - В пограничном контроле Государственной пограничной службы (ГПС) открыта "горячая линия" - 16-58, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Службу.
«Горячая линия» открыта с целью оперативного ответа на обращения и запросы граждан в связи с работой пропускных пунктов на госгранице.
Для абонентов стабильной телефонной сети набор по Баку осуществляется по номеру 16-58, по регионам – по номеру 012-16-58, с мобильных телефонов 16-58.
(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)
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