Легкий путь к долгожданному материнству

БАКУ/Trend - До 20 марта текущего года в Центре женского здоровья Центрального таможенного госпиталя в Азербайджане продолжается весенняя скидочная кампания на экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО).

Отныне мечта тысяч пар иметь ребенка становится еще более реальной перспективой.

В период весенней кампании для первых 100 семей, обратившихся за услугой по ЭКО, ее стоимость составит 3200 манатов (вместо 3700 манатов), включая все необходимые медикаменты.

Центр женского здоровья, функционирующий с 2015 года при Центральном таможенном госпитале, сотрудничает в сфере искусственного оплодотворения с Bahçeci Health Group, ведущей группой по лечению бесплодия и женских болезней, под руководством известного в мире профессора Мустафы Бахчеджи.

В Центре под его руководством высокопрофессиональные услуги в области репродуктивного женского здоровья оказывает команда специалистов, в которую входят гинеколог-эксперт Сердар Челик, эмбриолог Дилек Дженгиз Челик, гинеколог-эксперт, доктор Севиль Маммадова и другие. Для каждого пациента, обратившегося в Центр женского здоровья, подготавливается индивидуальный протокол лечения.

Данный Центр оснащен самым передовым оборудованием и технологиями. Здесь применяются новейшие эффективные процедуры: рекомбинация, преимплантационная генетическая диагностика (PGD), ERA-тестирование, вакцинация беременных. При помощи таких тестов как ERA, EMMA, ALICE, CD56 проводится генетическое обследование внутри матки, определяется время формирования эмбриона. Все яйцеклетки, сперматозоиды и эмбрионы проходят письменную, устную и цветовую трехэтапную систему контроля безопасности.

В передовой лаборатории Центра применяется эмбриоскоп – это инкубатор новейшего поколения со встроенными в него микроскопом и видеокамерой, который произвел настоящую революцию в репродуктивной медицине. С его помощью можно беспрерывно отслеживать развитие эмбриона без риска повреждения, не извлекая его из инкубатора. Это позволяет выращивать здоровые эмбрионы, что повышает шансы женщин на наступление беременности.

Самые передовые технологии, медицинский коллектив с международным опытом, индивидуальный подход к каждому пациенту позволяют Центру достигать высоких показателей в области искусственного оплодотворения. Отметим, что Bahçeci Health Group обладает 23-летним опытом, в течение которого они подарили жизнь 60 000 детей в семьях из 105 стран мира.

Получить более подробную информацию о Центре женского здоровья при Центральном таможенном госпитале можно, пройдя по ссылке: www.sunimayalandirma.az. Записаться на прием врача и проконсультироваться можно по телефону: (055) 300 25 87.