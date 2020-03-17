Больше всего воздух в Баку загрязняют 9 районов столицы (версия 2)

Общество 17 марта 2020 10:47 (UTC+04:00)
Больше всего воздух в Баку загрязняют 9 районов столицы (версия 2)

Добавлены подробности (первая версия в 10:02)

БАКУ/Trend/ - Во время мониторинга, проведенного в разное время дня в районах Баку для контроля качества атмосферного воздуха специалистами Национального мониторингового департамента по окружающей среде министерства экологии и природных ресурсов выяснилось, что загрязняющие газовые примеси превышают санитарную норму в Насиминском, Хатаинском, Низаминском, Бинагадинском, Сабаильском, Наримановском, Ясамальском, Гарадагском и Сабунчинском районах.

Об этом сказал журналистам директор Департамента Рамал Багиров, сообщает во вторник Trend.

Он отметил, что объем загрязняющих газовых примесей превысил допустимую норму в часы пик на проспектах Нефтяников, Зии Буниятова, Нобеля, Гейдара Алиева, у станций метро "Сахиль", "Нариманов", на площади "Азнефть", 20 Января, Локбатанском и Украинском кругах, улице Шарифзаде, на автотрассе Хырдалан-Сумгайыт: "Результаты мониторингов показывают, что большое количество вредных веществ, выбрасываемых в воздух, актуализируют необходимость широкого использования в стране экологически чистых электромобилей и гибридных авто. Отрадно, что компания BakuBus уже использует автобусы, работающие на сжиженном газе. Каждый, пользуясь общественным транспортом, и проводя воскресные дни без автомобилей, может внести свой вклад в сокращение вредных выбросов в атмосферу".

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)

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