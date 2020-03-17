В Баку дезинфицируются такси (ФOTO)

БАКУ/Trend/ - ООО «Бакинская служба такси» в подчинении министерства транспорта, связи и высоких технологий обеспечивает проведение ежедневной дезинфекции своих автомобильных средств, оказывающих услуги в Баку.

Об этом во вторник сообщила Trend пресс-секретарь министерства Гюнель Гёзалова.

По ее словам, необходимые профилактические меры носят регулярный характер, и санитарно-гигиеническая ситуация держится под контролем.

"Все такси, принадлежащие службе, дезинфицируются в порядке очереди. Отметим, что автомобили дневной смены дезинфицируются ночью, автомобили ночной смены – днем. В целях предотвращения случаев заражения коронавирусом и повышения эффективности проводимых в этой области мер водители снабжаются антисептическими растворами и иными необходимыми средствами профилактики", - сказала Гёзалова.

Отметим, что министерство транспорта, связи и высоких технологий продолжает контролировать во всех подведомственных структурах осуществление неотложных мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Гюнель Зейналова )