Чартерным рейсом AZAL были доставлены на родину 157 граждан Азербайджана (ФОТО)

БАКУ/Trend - Национальный авиаперевозчик Азербайджана - AZAL, по поручению правительства 17 марта совершил чартерный рейс Баку-Анкара-Баку для возвращения граждан Азербайджана с территории Турции, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу AZAL.

Этим рейсом были доставлены на родину 157 граждан Азербайджана.

Напомним, что это уже третий чартерный рейс с Турции - ранее, 15 и 16 марта, из Стамбула в Баку было доставлено 711 граждан Азербайджан.

Национальный перевозчик Азербайджана продолжит выполнять чартерные рейсы для возвращения соотечественников на родину.

Отметим, что гражданам Азербайджана, желающим вернуться на родину, необходимо обращаться в посольства или консульства по месту нахождения.