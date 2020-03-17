Чартерным рейсом AZAL были доставлены на родину 157 граждан Азербайджана (ФОТО)
БАКУ/Trend - Национальный авиаперевозчик Азербайджана - AZAL, по поручению правительства 17 марта совершил чартерный рейс Баку-Анкара-Баку для возвращения граждан Азербайджана с территории Турции, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу AZAL.
Этим рейсом были доставлены на родину 157 граждан Азербайджана.
Напомним, что это уже третий чартерный рейс с Турции - ранее, 15 и 16 марта, из Стамбула в Баку было доставлено 711 граждан Азербайджан.
Национальный перевозчик Азербайджана продолжит выполнять чартерные рейсы для возвращения соотечественников на родину.
Отметим, что гражданам Азербайджана, желающим вернуться на родину, необходимо обращаться в посольства или консульства по месту нахождения.
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