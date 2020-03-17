Конституционный суд Азербайджана переходит на онлайн режим работы

БАКУ /Trend/ - Конституционный суд Азербайджана распространил информацию касательно режима работа, который применяться в этой организации.

Как сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу организации, в связи с предотвращением распространения коронавирусной инфекции (COVID-19), учитывая соответствующие рекомендации Оперативного штаба при Кабинете министров, в Конституционно суде будут применяться следующий порядок работы:

1. Заседания пленумов Конституционного суда будут проводиться временно по письменной процедуре.

2. Прием граждан (лиц) временно приостанавливается.

3. Граждане (физические лица) могут обращаться в суд онлайн, перейдя на официальную страницу Конституционного суда (www.constcourt.gov.az), а также отправлять свои заявления и жалобы по почте.

Контактные телефоны: (012) 492 91 03, (012) 492 79 61 (Отдел по приему гражданам и жалобам Конституционного суда)