Завтра в Баку возможен дождь

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове временами возможен дождь, ночью местами сильный, днем ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, умеренный северный ветер, сообщает в среду Trend со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове ночью составит 4-6, днем - 8-10 градусов тепла.

Атмосферное давление будет в норме и составит 762 миллиметра ртутного столба, относительная влажность днем - 75-85, вечером - 55-65 процентов.

В районах Азербайджана завтра местами ожидаются дожди, на горных территориях - снег, в отдельных восточных районах сильный. Днем преимущественно без осадков, ночью и утром местами туман. Западный ветер днем в отдельных местах будет усиливаться.

Ночью - 2-7, днем - 10-15 градусов тепла, в горах ночью - 0-5 градусов мороза, днем - 2-7 градусов тепла.

(Автор: Ильхама Исабалаева)