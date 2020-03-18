Академия наук Азербайджана назвала пути борьбы с коронавирусом (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Академия наук Азербайджана назвала пути борьбы с коронавирусом, сообщает в среду Trend со ссылкой на Академию.

Как говорится в сообщении, вакцины или специального лечебного средства против коронавируса нет, большинство людей сами выздоравливают от этой болезни. Лица с симптомами коронавируса безотлагательно должны обратиться к врачу. Вместе с тем, чтобы помочь предотвратить заражение важно соблюдать профилактические меры, применяемые для защиты от обычной простуды:

- мыть руки с мылом и теплой водой или спиртосодержащими средствами для рук;

- не притрагиваться руками и пальцами к глазам, носу и рту;

- сторониться близкого общения с зараженными людьми;

- меньше пользоваться общественным транспортом и посещать места массового скопления людей;

- по мере возможности совершать покупки онлайн либо производить оплату пластиковыми картами (в бумажных купюрах много целлюлозной клетчатки, которая переносит вирус. Несмотря на то, что банки Азербайджана дезинфицируют наличные деньги, в результате прикасания к ним больных людей коронавирус может распространяться. Поэтому желательно сторониться уличной торговли).

В большинстве случаев у заразившихся лиц не бывает симптомов болезни, и они играют роль носителя, поэтому важно, чтобы каждый соблюдал правила гигиены.

При заражении коронавирусом и для облегчения симптомов необходимо проводить то же лечение, что и от простуды:

- побольше отдыхать;

- много пить, избегать дегидратации;

- принимать лекарства от боли в горле и температуры (боли воспаленного горла может облегчить и душ);

- по мере возможности регулярно пользоваться методами стерилизации.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)