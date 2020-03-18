В связи с коронавирусом в Азербайджане подготовлен еще один видеоролик

БАКУ/Trend/ - В Азербайджане принимается ряд неотложных и просветительских мер по пресечению распространения коронавируса COVİD - 19.

Как сообщает в среду Trend, для информирования населения в связи с коронавирусом подготовлен еще один видеоролик.

Представляем вашему вниманию данный видеоролик.