В связи с коронавирусом в Азербайджане подготовлен еще один видеоролик
БАКУ/Trend/ - В Азербайджане принимается ряд неотложных и просветительских мер по пресечению распространения коронавируса COVİD - 19.
Как сообщает в среду Trend, для информирования населения в связи с коронавирусом подготовлен еще один видеоролик.
Представляем вашему вниманию данный видеоролик.
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