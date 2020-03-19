В Азербайджане министерство образования будет утверждать учебники и для частных школ
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане министерство образования будет утверждать учебники для всех общеобразовательных школ, независимо от формы собственности (государственные или частные).
Об этом в четверг сказала Trend главный консультант отдела учебных ресурсов министерства образования Вюсаля Алиева.
По ее словам, ранее министерство проверяло содержание и утверждало новые учебники лишь для государственных общеобразовательных школ.
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