В Азербайджане министерство образования будет утверждать учебники и для частных школ

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане министерство образования будет утверждать учебники для всех общеобразовательных школ, независимо от формы собственности (государственные или частные).

Об этом в четверг сказала Trend главный консультант отдела учебных ресурсов министерства образования Вюсаля Алиева.

По ее словам, ранее министерство проверяло содержание и утверждало новые учебники лишь для государственных общеобразовательных школ.