В Азербайджане временно присотановлена электронная регистрация приема в первый класс

БАКУ/Trend/ - Сегодня с 16:00 временно будет приостановлена электронная регистрация приема в первый класс, сообщает в четверг Trend со ссылкой на министерство образования Азербайджана.

Система электронной регистрации будет вновь активирована 29 марта с 12:00 часов.

Отметим, в 2020-2021 учебном году прием учащихся в I классы всех общеобразовательных учреждений страны осуществляется в электронном порядке посредством системы www.mektebeqebul.edu.az.

Напомним, что процесс электронной регистрации приема в первый класс стартовал 10 марта.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)