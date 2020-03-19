В Азербайджане временно присотановлена электронная регистрация приема в первый класс
БАКУ/Trend/ - Сегодня с 16:00 временно будет приостановлена электронная регистрация приема в первый класс, сообщает в четверг Trend со ссылкой на министерство образования Азербайджана.
Система электронной регистрации будет вновь активирована 29 марта с 12:00 часов.
Отметим, в 2020-2021 учебном году прием учащихся в I классы всех общеобразовательных учреждений страны осуществляется в электронном порядке посредством системы www.mektebeqebul.edu.az.
Напомним, что процесс электронной регистрации приема в первый класс стартовал 10 марта.
(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)
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