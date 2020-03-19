Автобусные рейсы из Баку в регионы будут регулироваться – Бакинской автовокзал (версия 2)

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БАКУ/Trend/ - График работы автобусов, выезжающих в регионы, будет зависеть от пассажиропотока, сказала в четверг Trend глава пресс-службы Бакинского международного автовокзального комплекса Парвин Мамедова.

По ее словам, междугородние автобусы по всем направлениям продолжают работать: "Автобусы, курсирующие в регионы, работают в прежнем режиме. Просто это будут особо регулируемые рейсы. Возможно работа автобусов, которые будут курсировать в эти дни, не будет совпадать с прежним графиком. Это будет зависеть от пассажиропотока. К примеру, если ранее по одному маршруту работало 5 рейсов, то в эти дни они могут быть объединены».

Мамедова добавила, что для уточнения времени работы автобусов можно связаться по номеру телефона (012) 406-01-58/59, а также написать на электронную почту info@avtovagzal.az либо на страницу Бакинского международного автовокзального комплекса в Facebook.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст6 Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)