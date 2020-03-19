Госагентство жилищного строительства Азербайджана приостановило прием граждан
БАКУ/Trend/ - Согласно поручению Кабинета министров Азербайджана от 16 марта 2020 года для пресечения распространения коронавируса COVID-19 на территории страны в Государственном агентстве жилищного строительства Азербайджана и в ООО MİDA при Агентстве будет временно приостановлен прием граждан.
Как сообщили в четверг Trend в секторе по связям с общественностью Агентства, обращения граждан будут приниматься только по электронной почте office@mida.gov.az и по телефону (012) 505 65 37/38.
(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Гюнель Зейналова)
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