Госагентство жилищного строительства Азербайджана приостановило прием граждан

БАКУ/Trend/ - Согласно поручению Кабинета министров Азербайджана от 16 марта 2020 года для пресечения распространения коронавируса COVID-19 на территории страны в Государственном агентстве жилищного строительства Азербайджана и в ООО MİDA при Агентстве будет временно приостановлен прием граждан.

Как сообщили в четверг Trend в секторе по связям с общественностью Агентства, обращения граждан будут приниматься только по электронной почте office@mida.gov.az и по телефону (012) 505 65 37/38.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Гюнель Зейналова)