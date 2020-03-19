Удостоверения личности людей, желающих вернуться в Баку, будут проверяться
БАКУ /Trend/ - Бакинский международный автовокзальный комплекс 19 - 21 марта будет работать в обычном режиме.
Об этом в четверг сказал Trend пресс-секретарь Государственной службы автомобильного транспорта Нурида Аллахъярова.
Она сообщила, что людям, желающим вернуться в Баку, это будет разрешено после проверки удостоверения личности.
Лента новостей
Хикмет Бабаоглу: Распоряжение Президента следует воспринимать как высокую оценку труда медработников
Безумие неудачников: радикалы пытаются воспользоваться коронавирусом - "Политшоу представляет" - (Видеопроект)
Арзу Нагиев: Распоряжение Президента Азербайджана дает стимул врачам для дальнейшего совершенствования своей работы
Бахруз Гулиев: Президент Ильхам Алиев всегда рядом со своим народом, и это полностью отражается в реализуемой социальной политике