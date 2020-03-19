Удостоверения личности людей, желающих вернуться в Баку, будут проверяться

БАКУ /Trend/ - Бакинский международный автовокзальный комплекс 19 - 21 марта будет работать в обычном режиме.

Об этом в четверг сказал Trend пресс-секретарь Государственной службы автомобильного транспорта Нурида Аллахъярова.

Она сообщила, что людям, желающим вернуться в Баку, это будет разрешено после проверки удостоверения личности.