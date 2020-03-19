Оперативный штаб: В Азербайджане еще у 10 лиц обнаружен коронавирус

БАКУ/Trend/ - В Азербайджане еще у 10 лиц обнаружен факт заражения коронавирусной инфекцией.

Как сообщили в четверг Trend в Оперативном штабе при Кабинете министров, пациенты, помещенные в больницы особого режима и находящиеся под врачебным наблюдением, чувствуют себя хорошо, их состояние оценивается как стабильное.

Согласно информации, инфицированные люди в различное время вернулись в Азербайджан из Германии, Франции, Турции и Ирана.

В настоящее время под врачебным наблюдением в больницах особого режима находятся 33 болеющих коронавирусом, соответствующие меры по их лечению продолжаются.

Учитывая, что инфекция коронавируса была объявлена пандемией, а также темпы распространения вируса, настоятельно рекомендуется каждому серьезно соблюдать требования и рекомендации Всемирной организации здравоохранения и Оперативного штаба при Кабинете министров.

В то же время от граждан требуется соблюдать меры по самоизоляции, выходить из дома только в случаях крайней необходимости, свести к минимуму контакты с другими лицами, не посещать места массового скопления людей.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Гюнель Зейналова)