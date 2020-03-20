Студенты, находящиеся на карантине в Азербайджане, в своеобразной форме поблагодарили сотрудников госструктур (ФОТО)
БАКУ /Trend/ - Граждане Азербайджана, в частности студенты, эвакуированные из Италии, Турции и других стран из-за пандемии коронавируса, в своеобразной форме поблагодарили сотрудников госструктур, обслуживающих их на карантине.
Как сообщает в пятницу Trend, они выразили свою благодарность на листках бумаги с хештегом #görünməyənqəhrəmanlar (невидимые герои).
Ввиду того, что медперсонал находится в спецодежде, увидеть и узнать их в лицо просто невозможно. Поэтому граждане, находящиеся на карантине, называют их невидимыми героями. "Невидимые герои" - в основном сотрудники МВД, МЧС и TƏBİB.
(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)
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