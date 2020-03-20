В Азербайджане ряд сотрудников госструктур отправят в оплачиваемый отпуск на месяц (версия 3)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане продолжаются мероприятия по предотвращению распространения коронавирусной инфекции.

Важнейшей частью таких мероприятий является снижение общения между гражданами к минимуму. Поэтапно принимаемые до сих пор меры привели к значительному сокращению общения. Вместе с тем "самоизоляция" работающих граждан бывает невозможной и увеличивает риск распространения инфекции.

Как сообщили Trend в Оперативном штабе при Кабинете министров, по этой причине, существует необходимость в обеспечении граждан более благоприятными условиями "самоизоляции" с целью в короткие сроки и полного предотвращения распространения инфекции.

В целях создания условий для более серьезной самозащиты граждан Оперативный штаб при Кабинете Министров принял решение отправить с 29 марта по 29 апреля сотрудников некоторых государственных учреждений во внеочередной отпуск с сохранением заработной платы.

Решение носит временный характер, принят государством для более эффективного обеспечения безопасности граждан, и заработная плата граждан, отправленных во внеочередной отпуск, будет выплачена в полном объеме.

Это решение поможет тысячам граждан лучше защитить себя от опасности заражения.