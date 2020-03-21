В рамках борьбы с коронавирусом COVID-2019 ООРР представил еще несколько просветительских видеороликов (ВИДЕО)
БАКУ /Trend/ - В рамках борьбы с коронавирусом COVID-2019 представлено еще несколько просветительских видеороликов.
По данным Trend, видеоролики были подготовлены Общественным Объединением Регионального Развития (ООРР).
Видеохостинги были посвящены темам "Защитите своих детей от коронавируса", "Самый большой подарок - это здоровье" и "Не жмите сегодня руку, чтобы завтра смогли обнять", а также поделились хэштегами #evdəqal, #bizbirlikdəgüclüyük.
Представляем эти видеоролики:
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